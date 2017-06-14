Депутаты ГД РФ предложили сажать не пропустивших «скорую помощь» водителей

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Москва, 14 июня. До четырех лет лишения свободы может грозить не пропустившим «скорую помощь» водителям.

Как сообщают «Известия», ужесточить меры наказания для автохамов хотят депутаты Государственной думы. В частности такую ответственность в случае смерти пациента, ехавшего в неотложке, предложила Ирина Яровая из ЕР.

Минимальное наказание, которое будет грозить водителям, не пропускающим машины «скорой помощи», выразится в виде штрафа размером в пять тысяч рублей.

Как напоминает «Газета.ru», в настоящее время те, кто не пропустил машины со спецсигналом, наказываются либо штрафом в 500 рублей, либо лишением прав до трех месяцев.

