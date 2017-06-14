Депутаты ГД РФ предложили сажать не пропустивших «скорую помощь» водителей
Москва, 14 июня. До четырех лет лишения свободы может грозить не пропустившим «скорую помощь» водителям.
Как сообщают «Известия», ужесточить меры наказания для автохамов хотят депутаты Государственной думы. В частности такую ответственность в случае смерти пациента, ехавшего в неотложке, предложила Ирина Яровая из ЕР.
Минимальное наказание, которое будет грозить водителям, не пропускающим машины «скорой помощи», выразится в виде штрафа размером в пять тысяч рублей.
Как напоминает «Газета.ru», в настоящее время те, кто не пропустил машины со спецсигналом, наказываются либо штрафом в 500 рублей, либо лишением прав до трех месяцев.