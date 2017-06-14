Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Афганистан получит от Всемирного банка 500 млн долларов на борьбу с бедностью
Triangle Created with Sketch.

Афганистан получит от Всемирного банка 500 млн долларов на борьбу с бедностью

5:55  14 Июня 2017
142

Афганистан получит от Всемирного банка 500 млн долларов на борьбу с бедностью

Вашингтон, 14 июня. Решение о выделении Афганистану более полумиллиарда  долларов принял Всемирный банк.

Деньги должны быть направлены на борьбу с бедностью в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба организации. 

«Всемирный банк сегодня объявил о выделении финансирования для Афганистана в размере более 500 млн долларов с целью помочь стране на сложном этапе в борьбе с ликвидацией бедности», — говорится в сообщении.

Афганистан получит от Всемирного банка 500 млн долларов на борьбу с бедностью

Грант в размере 520 миллионов долларов пойдет на решение проблем с беженцами, улучшение условий жизни бедных слоев населения Афганистана, а также на строительство и ремонт дорог. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть