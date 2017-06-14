Афганистан получит от Всемирного банка 500 млн долларов на борьбу с бедностью
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Вашингтон, 14 июня. Решение о выделении Афганистану более полумиллиарда долларов принял Всемирный банк.
Деньги должны быть направлены на борьбу с бедностью в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Всемирный банк сегодня объявил о выделении финансирования для Афганистана в размере более 500 млн долларов с целью помочь стране на сложном этапе в борьбе с ликвидацией бедности», — говорится в сообщении.
Грант в размере 520 миллионов долларов пойдет на решение проблем с беженцами, улучшение условий жизни бедных слоев населения Афганистана, а также на строительство и ремонт дорог.
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