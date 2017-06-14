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Стало известно, какие вкусности доставит экипажу МКС «Прогресс МС-06»
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Стало известно, какие вкусности доставит экипажу МКС «Прогресс МС-06»

5:50  14 Июня 2017
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Стало известно, какие вкусности доставит экипажу МКС «Прогресс МС-06»

Байконур, 14 июня. Стало известно, какими вкусностями порадует себя экипаж МКС после получения с Земли большой посылки, которую доставит к станции грузовик «Прогресс МС-06».

Как сообщает «Газета.ru», кроме топлива, воды и сжатого газа на орбитальную космическую станцию будут доставлены продукты питания, где кроме фруктов и овощей нашлось место и другим вкусностям.

В частности, в самое ближайшие время космонавты на МКС смогут побаловать себя колбасками «Пиколини» (со вкусом «Пармезан» и «Хамон»), а также аджикой и столовым хреном.

Добавим, что грузовик «Прогресс МС-06» будет запущен с Байконура в среду 14 июня в 12:20 по московскому времени.

#мкс #байконур #прогресс
Константин Терехов
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