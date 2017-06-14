Новую Audi A8 оснастят гибридной силовой установкой

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Барселона, 14 июня. Пресс-служба немецкой автомобильной компании Audi сообщила, что флагманский седан A8 четвертого поколения получит гибридную силовую установку.

Сообщается, что машина, премьера которой пройдет 11 июля в Барселоне, получит установку Mild Hybrid, включающую в себя не только бензиновый двигатель, но и небольшой электромотор и 48-вольтовую литий-ионную аккумуляторную батарею.

Отмечается, что основным преимуществом такого привода является экономия топлива.