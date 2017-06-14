Собака, сорвавшаяся с цепи, загрызла ребенка в Приморье

В Избранное

Скопировать

Владивосток, 14 июня. Семилетний мальчик был растерзан собакой, которая сорвалась с цепи и бросилась на ребенка.

Трагедия произошла в селе Сергеевка. Очевидцы происшествия рассказывают, что мальчик подошел в забору, который окружает участок возле частного дома, и позвал своего друга гулять. Тот попросил подождать и убежал в дом.

Но гость не стал дожидаться на улице, а пролез через ограждение во двор, где находилась сторожевая собака. Животное, мощным рывком порвав цепь, кинулось на мальчика. От множественных ран ребенок скончался на месте.

Как сообщает региональное управление СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.