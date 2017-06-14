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Миллионер из хлама: в США пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн
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Миллионер из хлама: в США пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн

5:38  14 Июня 2017
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Миллионер из хлама: в США пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн

Скотсдейл (Аризона, США), 14 июня. Картина известного художника Джексона Поллока стоимостью примерно в 15 миллионов долларов была найдена в гараже в куче хлама.

Как сообщает «Газета.ru», произведение искусства, которое в одночасье может сделать пенсионера из США миллионером, была найдена в гараже счастливчика, когда тот перебирал вещи в преддверии переезда.

Прибывшие на место находки эксперты узнали в картине утерянную работу идеолога абстрактного экспрессионизма и предположили, что на аукционе при  продаже полотна можно будет выручить до 15 млн долларов.

Правда, прежде картину нужно отреставрировать, на что уйдет пару недель и примерно 50 тысяч долларов. Впрочем, дата аукциона уже назначена на 20 июня, и расходы на работы в преддверии получения большого куша не пугают без пяти минут миллионера.

#сша
Константин Терехов
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