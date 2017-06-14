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Украина
Верховную раду Украины могут распустить уже осенью
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Верховную раду Украины могут распустить уже осенью

5:51  14 Июня 2017
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Верховную раду Украины могут распустить уже осенью

Киев, 14 июня. Уже осенью текущего года украинский парламент может быть распущен для проведения досрочных выборов — на этом настаивают, в первую очередь, представители оппозиционных украинских фракций «Батькивщина» и «Оппозиционный блок». Сторонники роспуска Верховной рады поставили своей целью добиться от президента Порошенко подписания указа о досрочных выборах, хотя ему эта перспектива невыгодна.

«В сложной политической ситуации некоторые силы надеются за счет досрочных выборов получить больше депутатских мандатов, — рассказали «Известиям» в администрации украинского президента. — Партии пытаются давить на президента, чтобы тот распустил парламент осенью».

Верховную раду Украины могут распустить уже осенью

За перевыборы в Верховную раду выступают практически все партии, которые могут надеяться перешагнуть за пятипроцентный барьер — а вот «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Арсения Яценюка, которые сейчас владеют почти половиной мест в парламенте Украины, потеряв при этом избирателей, досрочных выборов предпочли бы не допустить.

В случае досрочных выборов Украина получит очень разношерстный парламент — ни одна партия не может надеяться даже на 15% голосов на выборах.

Валентин Меликов
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