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Весь мир
Генпрокурор США рассказал, что обсуждал с послом России Украину
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Генпрокурор США рассказал, что обсуждал с послом России Украину

5:26  14 Июня 2017
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Генпрокурор США рассказал, что обсуждал с послом России Украину

Вашингтон, 14 июня. Генеральный прокурор США рассказал, что в свою бытность сенатором обсуждал с послом России ситуацию на Украине.

Как сообщает RT, о встрече с Сергеем Кисляком, которая имела место быть еще в прошлом году, Джефф Сешнс заявил на заседании комитета по разведке американского сената.

«За день до встречи с послом России я встречался с послом Украины и выслушал его опасения по поводу России. Все это я позже обсудил с Кисляком», — рассказал бывшим коллегам генпрокурор.

Напомним, что накануне господин Сешнс категорически опроверг данные о каких-либо видах его сговора с высокопоставленными  лицами из России.
 

#сша #сергей кисляк #джефф сешнс
Алексей Громов
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