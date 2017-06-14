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Политика
Госдеп США объяснил причины отсутствия поздравления с Днем России
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Госдеп США объяснил причины отсутствия поздравления с Днем России

5:25  14 Июня 2017
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Госдеп США объяснил причины отсутствия поздравления с Днем России

Вашингтон, 14 июня. Новый президент — новые правила. В Госдепартаменте США пояснили, что с приходом к власти Дональда Трампа изменился регламент, который раньше предусматривал публикацию официальных поздравлений. Теперь же такие праздничные письма передаются через посольство.

Так американское внешнеполитическое ведомство объяснило ситуацию с отсутствием поздравления с Днем России, который отмечался 12 июня.

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов. Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Госдепартамента США.

То, что Россия не получила от США традиционное поздравление с государственным праздником, подтвердило российское посольство в Вашингтоне. Подобное не происходило уже четверть века. 

#трамп
Алексей Громов
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