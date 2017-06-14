Видео аварии в Красноярске: автобус перевернул ВАЗ-2104

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Красноярск, 14 июня. Видео жуткого ДТП в Красноярске, в котором, к счастью, никто не погиб, опубликовано в Сети.

Как сообщает «Газета.ru», авария случилась на перекрестке проспекта Свободный и улицы Высотной накануне – водитель автобуса при пересечении перекрестка задел отечественную легковушку.

В итоге дорожно-транспортного происшествия «Жигули» перевернулось, и проехало на крыше несколько метров. При этом кто виноват в аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД – однозначного ответа на этот вопрос видео не дает.