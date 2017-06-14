Сирия: США перебросили на базу «Ат-Танф» дальнобойную ракетную артиллерию

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Дамаск, 14 июня. Американские военные перебросили в Сирию из Иордании ракетную артиллерию большой дальности, дислоцировав ее на используемой США базе «Ат-Танф». Ранее ракетные системы высокой мобильности HIMARS использовались на севере Сирии, поддерживая курдские войска против боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

Переброску дальнобойных ракетных систем объяснили необходимостью дополнительной защиты для американских сил в Сирии — после нанесения ряда авиаударов по союзникам сирийского правительства США опасаются ответных действий союзников Асада. По словам американских военных, в настоящее время про-сирийские силы — в первую очередь иранские ополченцы, сражающиеся в Сирии на стороне правительства — после авиаударов окружили Ат-Танф сетью блокпостов, а также, возможно, разместили на границах «зоны снижения напряженности» артиллерию.

«Мы увеличили наше присутствие и нашу зону влияния и готовы к любой угрозе со стороны сил, поддерживающих сирийский режим», — заявил CNN сотрудник Пентагона полковник Райан Диллон.

* Организация запрещена на территории РФ.