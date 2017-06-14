Путин: Возрождение православия в России не является моей заслугой

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Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает возрождение православия в России своей заслугой.

По его словам, православие возродилось благодаря российскому народу, а причиной этого стал идеологический вакуум, появившийся после падения коммунистической идеологии.

«Это не я сделал, это сделал сам русский народ», — отметил российский глава.

«И вакуум не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией», — подчеркнул Путин.