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Россия
Путин: Возрождение православия в России не является моей заслугой
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Путин: Возрождение православия в России не является моей заслугой

5:17  14 Июня 2017
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Путин: Возрождение православия в России не является моей заслугой

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает возрождение православия в России своей заслугой.

По его словам, православие возродилось благодаря российскому народу, а причиной этого стал идеологический вакуум, появившийся после падения коммунистической идеологии.

«Это не я сделал, это сделал сам русский народ», — отметил российский глава.

 «И вакуум не мог быть заполнен ничем иным, кроме как религией», — подчеркнул Путин.

Ирина Новикова
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