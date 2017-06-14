Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане
Triangle Created with Sketch.

Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане

5:01  14 Июня 2017
276

Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане

Вашингтон, 14 июня. Президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями по изменению численности американских войск в Афганистане.

Отмечается, что в настоящее время решений об изменении численности контингента не принято.

Официального подтверждения данной информации от американского министерства обороны к данному моменту не поступало.Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане

Добавим, что сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тысяч человек.

Напомним, что в апреле текущего года Трамп принял аналогичное решение в отношении американских войск в Сирии и Ираке.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть