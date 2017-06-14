Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане

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Вашингтон, 14 июня. Президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями по изменению численности американских войск в Афганистане.

Отмечается, что в настоящее время решений об изменении численности контингента не принято.

Официального подтверждения данной информации от американского министерства обороны к данному моменту не поступало.

Добавим, что сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тысяч человек.

Напомним, что в апреле текущего года Трамп принял аналогичное решение в отношении американских войск в Сирии и Ираке.