Трамп разрешил Пентагону менять численность войск в Афганистане
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Вашингтон, 14 июня. Президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями по изменению численности американских войск в Афганистане.
Отмечается, что в настоящее время решений об изменении численности контингента не принято.
Официального подтверждения данной информации от американского министерства обороны к данному моменту не поступало.
Добавим, что сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тысяч человек.
Напомним, что в апреле текущего года Трамп принял аналогичное решение в отношении американских войск в Сирии и Ираке.
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