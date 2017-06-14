Госсекретарь США усомнился в том, что санкции оказывают влияние на РФ

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Вашингтон, 14 июня. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон выразил сомнения в том, что политика санкций, проводимая Вашингтоном в отношении России, является эффективной. Такое заявление дипломат сделал в ходе своего выступления в комитете по ассигнованиям конгресса США.

«Пока что неизвестно, насколько эффективными будут предпринимаемые действия», — подчеркнул Тиллерсон, комментируя разрабатываемые сенатом Соединенных Штатов законопроекты о противодействии России при помощи санкций. По словам главы Госдепа, он мог бы взять на себя задачу по информированию конгрессменов о случаях, когда расширение санкций против России действительно необходимо.

На данным этапе куда важнее, заключил Тиллерсон, разобраться с состоянием американо-российских отношений, которые в настоящий момент дошли до точки, когда они не отвечают ни интересам США, ни сохранению стабильности в мире.