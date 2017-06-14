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Происшествия
Фото: в центре Омска иномарка пробила ограждение и вылетела с дороги
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Фото: в центре Омска иномарка пробила ограждение и вылетела с дороги

5:40  14 Июня 2017
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Фото: в центре Омска иномарка пробила ограждение и вылетела с дороги

Омск, 14 июня. Иномарка пробила ограждение и вылетела с проезжей части в центре Омска.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 14 июня неподалеку от остановки общественного транспорта «Дом туриста».

Согласно информации очевидцев, автомобиль пробил ограждение и упал с насыпи.

Отмечается, что водитель автомашины не получил серьезных травм, он отделался синяками и отказался от помощи бригады скорой.Фото: в центре Омска иномарка пробила ограждение и вылетела с дороги

Ирина Новикова
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