Путин: Мечты о поверженной России останутся мечтами

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Москва, 14 июня. Заявления о том, что «путинская Россия повержена» — с таким заголовком выступил американский журнал Foreign Affairs — непременно будут повторяться, однако они на данный момент очень далеки от действительности, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что крушение России сильно ударило бы и по Европе и по Соединенным Штатам и многие политики из этих стран прекрасно об этом знают.