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Россия
Путин ответил Клинтон, сравнившей его с Гитлером
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Путин ответил Клинтон, сравнившей его с Гитлером

4:35  14 Июня 2017
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Путин ответил Клинтон, сравнившей его с Гитлером

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что также может привести различные параллели между деятельностью американских политиков, однако Москва воздерживается от резких высказываний.

Таким образом российский глава прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом Гитлером.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина», — подчеркнул российский лидер.

Ирина Новикова
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