Путин: Россия вынуждена реагировать на расширение НАТО и ПРО в Европе

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Москва, 14 июня. Действия США и других стран-членов НАТО в Европе представляют собой угрозу для России, и Москва вынуждена на них реагировать. Такое заявление сделал президента РФ Владимир Путин в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

«США в одностороннем порядке вышли из Договора о противоракетной обороне. И нам все время говорят: вас это не касается, — напомнил Путин. — Сейчас нет проблемы Ирана, подписан договор с ним. США подписали соответствующий документ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать».

Путин напомнил, что вместо расширения боевых систем можно заключить соответствующие двухсторонние договоры о безопасности военной помощи.