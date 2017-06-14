Путин не ответил, звонил ли ему Обама по вопросу выдачи Сноудена

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Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин не рассказал голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, звонил ли ему бывший президент США Барак Обама по вопросу выдачи экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

«Я бы не хотел говорить об этом. Это вещь конфиденциального характера», — сказал президент.

Вместе с тем, он добавил, что Россия получила от американской стороны запрос о выдаче Сноудена, однако отказалась это сделать так как США не стали заключать договор о взаимной выдаче преступников.

Путин подчеркнул, что по российскому закону Сноуден ничего не нарушил.