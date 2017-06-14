Путин рассказал, почему в РФ решили дать убежище Сноудену

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Москва, 14 июня. Изначально Россия не была готова поддержать и предоставить убежище беглому сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, заявил Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну. Решение пришлось изменить, когда стало известно, что бежать Сноудену практически некуда.

«Он не собирался сдавать нам какую-то информацию. Он призывал к совместной борьбе. И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы, я, наверное, многих разочарую, может быть, вас — я сказал, что это не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и исчез», — рассказал Путин.

Потом, по словам президента, ему доложили, что Сноуден застрял в московском аэропорту, а информация о его побеге уже попала в СМИ. «Стало ясно, что ему уже просто так не дадут долететь никуда», — сказал Путин. После этого Сноудену было предоставлено убежище.