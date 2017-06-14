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Политика
Путин: Сейчас Сноуден может быть в безопасности только в России
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Путин: Сейчас Сноуден может быть в безопасности только в России

4:18  14 Июня 2017
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Путин: Сейчас Сноуден может быть в безопасности только в России

Москва, 14 июня. По словам президента Путина, в настоящее время только Россия может обеспечить безопасность бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Как сложится судьба бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности, пока что неизвестно, подчеркнул президент.

«Он мужественный человек. И с характером. Я, правда, не знаю, как он будет строить свою жизнь», — заявил Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

#путин #сноуден
Валентин Меликов
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