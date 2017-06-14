Путин рассказал о недостатках и преимуществах РФ как демократической страны

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Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является суверенной и демократической страной, в связи с чем обладает как преимуществами, так и недостатками.

«Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия – демократическая страна. И суверенная», — сказал российский глава.

Путин отметил, что государства, имеющие возможность использовать свой суверенитет, можно пересчитать на пальцах,

«А многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет», — пояснил президент.