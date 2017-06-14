Путин: Спецслужбы России не ведут слежку за своими гражданами в отличие от США

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Вашингтон, 14 июня. Российский президент Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что спецслужбы РФ не ведут слежку и не прослушивают своих граждан в отличие от США.

Глава государства Владимир Путин назвал главное отличие российских спецслужб от американских - они не следят за своими гражданами. «Нет. Это я могу вам точно сказать», — ответил Путин на вопрос Оливера Стоуна, собирают ли в РФ информацию о гражданах и прослушивают ли их разговоры.

По словам главы государства, в Америке выделяется колоссальный бюджет для слежки за гражданами США. «А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб», — добавил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что подобного США массового охвата граждан в России нет, также отечественные спецслужбы не собирают информацию о представителях разных религиозных конфессий. «Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было», — резюмировал Путин, отвечая на вопрос , собирают ли спецслужбы данные о мусульманах.