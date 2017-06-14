Путин назвал основную проблему оппозиции в России

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Москва, 14 июня. По словам Владимира Путина, российская оппозиция не может достигнуть успеха не из-за организованного властями сопротивления, а из-за неспособности предложить политические программы, которые были бы интересны избирателям.

При этом, подчеркнул Путин, российское государство не пытается контролировать СМИ, чтобы помешать деятельности оппозиции — «это просто невозможно».