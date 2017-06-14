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Политика
Путин назвал основную проблему оппозиции в России
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Путин назвал основную проблему оппозиции в России

4:11  14 Июня 2017
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Путин назвал основную проблему оппозиции в России

Москва, 14 июня. По словам Владимира Путина, российская оппозиция не может достигнуть успеха не из-за организованного властями сопротивления, а из-за неспособности предложить политические программы, которые были бы интересны избирателям.

При этом, подчеркнул Путин, российское государство не пытается контролировать СМИ, чтобы помешать деятельности оппозиции — «это просто невозможно».

«Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», — заявил российский президент.

#путин
Валентин Меликов
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