Путин рассказал Стоуну о своем падении с лошади

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Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном поделился рассказом о том, как он падал с лошади.

По словам российского главы, он редко катается на лошадях, однако, несмотря на это, у него случались и падения во время конных прогулок.

«Да, я падал с них, к сожалению. Через голову летел», — сказал президент в беседе с режиссером.

Напомним, что четырехсерийный фильм Оливера Стоуна под названием «Интервью с Путиным» с 12 июня показывает американский телеканал Showtime.