Путин: Действия НАТО близ границ России стали грубой стратегической ошибкой

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Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что действия Североатлантического альянса возле российских границ являются грубой стратегической ошибкой.

По мнению российского главы, наращивание вооруженных сил НАТО вблизи границ Российской Федерации означают новый виток гонки вооружений.

Напомним, что четырехсерийный фильм Оливера Стоуна под названием «Интервью с Путиным» будет показан 12-15 июня на американском телеканале Showtime.