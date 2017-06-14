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Весь мир
Путин заявил, что власти США не пытались остановить агрессию Грузии в 2008 году
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Путин заявил, что власти США не пытались остановить агрессию Грузии в 2008 году

4:40  14 Июня 2017  /обновлено: 4:45  14 Июня 2017
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Путин заявил, что США не пытались остановить агрессию Грузии в 2008 году

Москва, 14 июня. Власти Соединенных Штатов не только не хотели приструнить Грузию в 2008 году, но и пытались выставить Россию виноватой.

Такое заявление Владимира Путина по поводу событий девятилетней давности прозвучало в эфире документального фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого продолжается на телеканале Showtime.

Президент России также отметил, что Кремль был очень удивлен позицией на тот момент президента США Буша-младшего на происходящее, который не высказал осуждения «агрессивным действиям Саакашвили».

Путин добавил к сказанному, что в Штатах вместо этого все случившееся пытались свалить на России, как будто «она, а не Грузия проявила агрессию».
 

#владимир путин
Константин Терехов
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