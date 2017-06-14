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Путин назвал госпожу Клинтон энергичной женщиной
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Путин назвал госпожу Клинтон энергичной женщиной

4:21  14 Июня 2017  /обновлено: 4:26  14 Июня 2017
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Путин назвал Клинтон энергичной женщиной

Москва, 14 июня. Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна «Путин» назвал госпожу Клинтон энергичной женщиной.

При этом о каких-то дополнительных эпитетах и оценках личности бывшей первой леди, бывшего государственного секретаря и бывшего кандидата в президенты США российский лидер воздержался.

Напомним, режиссер знакомит американцев с личностью Владимира Путина в новом четырехсерийном документальном фильме, показ которого продолжается на  телеканале Showtime.

В России ленту покажут на следующей неделе – в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.

#владимир путин
Константин Терехов
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