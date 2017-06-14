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Москва, 14 июня. Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна «Путин» назвал госпожу Клинтон энергичной женщиной.

При этом о каких-то дополнительных эпитетах и оценках личности бывшей первой леди, бывшего государственного секретаря и бывшего кандидата в президенты США российский лидер воздержался.

Напомним, режиссер знакомит американцев с личностью Владимира Путина в новом четырехсерийном документальном фильме, показ которого продолжается на телеканале Showtime.

В России ленту покажут на следующей неделе – в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.