Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Владимир Путин рассказал, что думает о Хрущеве и Карибском кризисе
Triangle Created with Sketch.

Владимир Путин рассказал, что думает о Хрущеве и Карибском кризисе

4:28  14 Июня 2017  /обновлено: 4:33  14 Июня 2017
131

Путин рассказал, что думает о Хрущеве и Карибском кризисе

Москва, 14 июня. Владимир Путин не считает советского лидера Никиту Хрущева виновником Карибского кризиса. Свое мнение об историческом факте Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Путин». 

Российский лидер пояснил, что не является поклонником Хрущева, но при этом считать того виновным в развязывании Карибского кризиса не стоит. «Он ответил на действия США размещением ракет на Кубе, но не более», — констатировал Путин.

«Все было спровоцировано  американцами размещением их ракет в Турции, с территории которой до территории Советского Союза рукой подать», — резюмировал российский президент.

#владимир путин
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть