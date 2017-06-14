Владимир Путин рассказал, что думает о Хрущеве и Карибском кризисе

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Москва, 14 июня. Владимир Путин не считает советского лидера Никиту Хрущева виновником Карибского кризиса. Свое мнение об историческом факте Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Путин».

Российский лидер пояснил, что не является поклонником Хрущева, но при этом считать того виновным в развязывании Карибского кризиса не стоит. «Он ответил на действия США размещением ракет на Кубе, но не более», — констатировал Путин.