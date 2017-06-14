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Владимир Путин рассказал, что думает о Сноудене
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Владимир Путин рассказал, что думает о Сноудене

4:15  14 Июня 2017  /обновлено: 4:19  14 Июня 2017
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Путин рассказал, что думает о Сноудене

Москва, 14 июня. Эдвард Сноуден хоть немного бесшабашный человек, но при этом очень мужественный.

Такое мнение о бывшем сотруднике американских специальных служб высказал президент России в документальной ленте Оливера Стоуна, показ которой продолжается на телеканале Showtime.

«Надо отдать ему должное – он человек мужественный, если не сказать, немножко бесшабашный», — подчеркнул Путин. 

Напомним, первая серия картины о российском президенте была показана на американском ТВ накануне. Всего будет показано четыре серии. Фильм на следующей неделе будет показан по Первому каналу в России.
 

#владимир путин
Константин Терехов
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