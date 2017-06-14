Владимир Путин рассказал, что думает о Сноудене
В Избранное
Москва, 14 июня. Эдвард Сноуден хоть немного бесшабашный человек, но при этом очень мужественный.
Такое мнение о бывшем сотруднике американских специальных служб высказал президент России в документальной ленте Оливера Стоуна, показ которой продолжается на телеканале Showtime.
«Надо отдать ему должное – он человек мужественный, если не сказать, немножко бесшабашный», — подчеркнул Путин.
Напомним, первая серия картины о российском президенте была показана на американском ТВ накануне. Всего будет показано четыре серии. Фильм на следующей неделе будет показан по Первому каналу в России.
Комментарии