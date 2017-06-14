Путин считает, что политики в США не могут выполнять предвыборные обещания

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Москва, 14 июня. Политики в Соединенных Штатах иногда не в состоянии выполнять данные ранее обещания.

Об этом заявил Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна «Путин», который в эти дни показывает телеканале Showtime. Как уточнил российский лидер, речь идет об обещаниях, данных в ходе предвыборных кампаний.

«То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придется иметь с этим дело», - констатировал Путин.

Добавим, что российские зрители увидят фильм на Первом канале 19-22 июня.