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Весь мир
Путин считает, что политики в США не могут выполнять предвыборные обещания
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Путин считает, что политики в США не могут выполнять предвыборные обещания

4:10  14 Июня 2017  /обновлено: 4:12  14 Июня 2017
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Путин считает, что политики США не могут выполнять предвыборные обещания

Москва, 14 июня. Политики в Соединенных Штатах иногда не в состоянии выполнять данные ранее обещания.

Об этом заявил Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна «Путин», который в эти дни показывает телеканале Showtime. Как уточнил российский лидер, речь идет об обещаниях, данных в ходе предвыборных кампаний.

«То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придется иметь с этим дело», - констатировал Путин.

Добавим, что российские зрители увидят фильм на Первом канале 19-22 июня.

#владимир путин
Константин Терехов
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