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Вашингтон, 14 июня. Российский лидер Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что именно бюрократия мешает США претворить политические планы в жизнь.

Бюрократическая система мешает Вашингтону реализовать политические планы, сказал президент РФ Владимир Путин. Он считает, что кандидаты в президенты США не видят многое из того, что в будущем может помещать их работе. «Сразу же после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги», — пояснил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Showtime.

Глава государства привел в пример обещание экс-президента Барака Обамы закрыть кубинскую тюрьму Гуантанамо, которое так и не удалось реализовать. «Но я убежден, что он искренне хотел», — отметил Путин. Известно, что в январе 2017 года в данной тюрьме оставался еще 41 заключенный.