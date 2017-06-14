Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин рассказал, что мешает США реализовать свои политические планы
Triangle Created with Sketch.

Путин рассказал, что мешает США реализовать свои политические планы

4:28  14 Июня 2017  /обновлено: 4:34  14 Июня 2017
151

Путин

Вашингтон, 14 июня. Российский лидер Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что именно бюрократия мешает США претворить политические планы в жизнь.

Бюрократическая система мешает Вашингтону реализовать политические планы, сказал президент РФ Владимир Путин. Он считает, что кандидаты в президенты США не видят многое из того, что в будущем может помещать их работе. «Сразу же после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги», — пояснил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Showtime.

Глава государства привел в пример обещание экс-президента Барака Обамы закрыть кубинскую тюрьму Гуантанамо, которое так и не удалось реализовать. «Но я убежден, что он искренне хотел», — отметил Путин. Известно, что в январе 2017 года в данной тюрьме оставался еще 41 заключенный. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть