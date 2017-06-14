Путин рассказал, почему Саакашвили решился на провокации в 2008 году

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Вашингтон, 14 июня. Российский президент Владимир Путин заявил в интервью Оливеру Стоуну, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вряд ли бы пошел на провокацию в 2008 году, если бы за ним никто не стоял.

Глава государства Владимир Путин уверен, что Михаила Саакашвили провоцировали напасть на Южную Осетию в 2008 году — за ним стояли определенные силы. «У меня нет 100% уверенности, что его кто-то спровоцировал, кто-то подталкивал, стоял у него за спиной. Но мне кажется, он никогда не решился бы самостоятельно на эту провокацию. Я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал», — прокомментировал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

По словам российского президента, Москва была удивлена, «когда действия Саакашвили не только были поддержаны, а (западные СМИ) фактически все перевернули с ног на голову, стараясь это представить так, что это Россия напала на Грузию». Путин добавил, что в это поверили миллионы людей, хотя Саакашвили заявил, что лично отдал приках начать наступление. Напомним, что в августе 2008 года ВС Грузии напали на Южную Осетию, частично разрушив Цхинвал. Россия защищала граждан РФ, проживающих на этой территории, вытеснив грузинские войска.