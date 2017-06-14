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Политика
Перенервничали: Путин объяснил, как ошибки властей США спасли Сноудена от тюрьмы
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Перенервничали: Путин объяснил, как ошибки властей США спасли Сноудена от тюрьмы

4:21  14 Июня 2017  /обновлено: 4:31  14 Июня 2017
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Путин: Ошибки властей США спасли Сноудена от тюрьмы

Вашингтон, 14 июля. Спастись от тюрьмы экс-агенту АНБ Эдварду Сноудену помогли ошибки американских властей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Сноуден стал широко известен во всем мире после того как в 2013 году передал крупнейшим американским СМИ ряд секретных документов о слежке со стороны американских спецслужб за гражданами и представителями властей. После этого ему пришлось сразу же покинуть страну. Некоторое время Сноуден жил в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Сейчас у Сноудена есть вид на жительство в России. 

Путин выразил мнение, что если бы американские власти действовали более взвешенно, а не под давлением обстоятельств, то Сноуден сейчас сидел бы в тюрьме. 

«Перенервничали и наделали ошибок», — оценил он действия властей США. 

#путин #стоун
Владимир Багров
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