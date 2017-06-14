Путин: Ошибки властей США спасли Сноудена от тюрьмы

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Вашингтон, 14 июля. Спастись от тюрьмы экс-агенту АНБ Эдварду Сноудену помогли ошибки американских властей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Сноуден стал широко известен во всем мире после того как в 2013 году передал крупнейшим американским СМИ ряд секретных документов о слежке со стороны американских спецслужб за гражданами и представителями властей. После этого ему пришлось сразу же покинуть страну. Некоторое время Сноуден жил в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Сейчас у Сноудена есть вид на жительство в России.

Путин выразил мнение, что если бы американские власти действовали более взвешенно, а не под давлением обстоятельств, то Сноуден сейчас сидел бы в тюрьме.