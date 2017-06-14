Путин рассказал, как будет развиваться демократия в России

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Вашингтон, 14 июля. Общество и государство, в том числе и демократия, должны развиваться поэтапно, как живой организм. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Президент считает невозможным, чтобы «завтра» в России наступили такие же порядки, как в США, Германии и Франции

«Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития», — подчеркнул Путин.

Путин напомнил, что на протяжении почти тысячи лет Россия развивалась как монархия, затем произошла революция 1917 года, затем к власти пришел Сталин, и только события 1990-х гг. дали начало становлению демократии.

Накануне телеканал Showtime показал первую серию четырехсерийного документального фильма о Путине. В ней российский президент рассказал о своем детстве и своей семье, о том, как начал работать в КГБ, а также о распаде СССР и отношениях с Никитой Горбачевым.