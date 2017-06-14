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Политика
Путин напомнил США об обещании освободить Афганистан от своего военного присутствия
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Путин напомнил США об обещании освободить Афганистан от своего военного присутствия

4:38  14 Июня 2017  /обновлено: 4:44  14 Июня 2017
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Путин напомнил Штатам об обещании освободить Афганистан от своего военного присутствия

Вашингтон, 14 июля. Американская сторона заверяла российскую в том, что не будет сохранять военное присутствие в Афганистане более нескольких лет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун задал Путину вопрос о том, почему российская сторона в 2001 году смирилась с усилением военного влияния США в Центральной Азии. Российский президент отметил, что на тот момент исходил из того, что перед США и Россией стояла общая угроза терроризма с территории Афганистана. 

«Я думал, что мы должны вместе работать и должны поддержать США», — подчеркнул российский лидер. 

«Тем более, что президент США мне сказал, что мы там не на всю жизнь собираемся оставаться, не на десятилетия, через несколько лет мы оттуда уйдем», — напомнил Путин.

Также он напомнил, что в то время США просили поддержки у России, и Москва согласилась ее предоставить. 

Американский телеканал Showtime накануне начал показ четырехсерийного документального фильма Стоуна о Путине. В первой серии Путин рассказал американскому режиссеру о своем детстве, семье, о том, как дзюдо изменило его жизнь, и т.д.

#путин #стоун
Владимир Багров
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