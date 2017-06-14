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Политика
Путин раскрыл цель политики США на Украине
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Путин раскрыл цель политики США на Украине

4:06  14 Июня 2017  /обновлено: 4:18  14 Июня 2017
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Путин назвал цель политики США на Украине

Вашингтон, 14 июля. Цель политики США на Украине — не допустить ее сближения с Россией, поскольку это, по мнению Запада, может привести к росту могущества России. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что «философия международной американской политики» на Украине базируется на представлении о якобы исходящей от России угрозы. Поэтому Вашингтон считает важным недопущение сближения России и Украины. 

И в США, и в Европе есть те, кто руководствуется иными соображениями, нежели свобода выбора украинских граждан, считает российский лидер. 

«Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы», — сказал Путин.

Также президент предложил Западу взглянуть шире на развитие мирового сообщества и порекомендовал «поменять философию к международным отношениям».

Напомним, американский телеканал Showtime продолжает показ четырехсерийного документального фильма о Путине. Первая серия была показана накануне. Российские зрители смогут увидеть фильм начиная с 19 июня. 

#путин #стоун
Владимир Багров
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