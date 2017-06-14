Житель Кузбасса задушил двухлетнего ребенка и попытался покончить с собой

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Новокузнецк, 14 июня. Житель Новокузнецка задушил двухлетнего ребенка своей сожительницы после чего попытался покончить с собой.

Согласно информации следователей, женщина обнаружила своего ребенка без сознания, когда вернулась с работы ранним утром 12 июня. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть ребенка.

Сожитель потерпевшей был обнаружен в гараже. Медики диагностировали у него отравление выхлопными газами. После оказания помощи он был передан правоохранительным органам.

По словам мужчины, ему не нравилось, что навещать сына приходит бывший муж сожительницы.