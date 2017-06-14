Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Житель Кузбасса задушил двухлетнего ребенка и попытался покончить с собой
Triangle Created with Sketch.

Житель Кузбасса задушил двухлетнего ребенка и попытался покончить с собой

3:57  14 Июня 2017
922

Житель Кузбасса задушил двухлетнего ребенка и попытался покончить с собой

Новокузнецк, 14 июня. Житель Новокузнецка задушил двухлетнего ребенка своей сожительницы после чего попытался покончить с собой.

Согласно информации следователей, женщина обнаружила своего ребенка без сознания, когда вернулась с работы ранним утром 12 июня. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть ребенка.

Сожитель потерпевшей был обнаружен в гараже. Медики диагностировали у него отравление выхлопными газами. После оказания помощи он был передан правоохранительным органам.Житель Кузбасса задушил двухлетнего ребенка и попытался покончить с собой

По словам мужчины, ему не нравилось, что навещать сына приходит бывший муж сожительницы.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть