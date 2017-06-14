Самолеты коалиции прикрывают пешмерга при наступлении на ИГ в районе Хурмату

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Багдад, 14 июня. Самолеты коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ), возглавляемой США, оказывают помощь подразделениям пешмерга в их наступлении на боевиков в районе Хурмату на северо-востоке Ирака.

Ранее Газета.ру сообщала, что военные армии Сирии достигли границы с Ираком в боях с боевиками террористической группировки ИГ* к северо-востоку от района Ат-Танфа, где ранее часть из них была атакована международной коалицией за вхождение в зону деэскалации.

* Организация запрещена на территории РФ.