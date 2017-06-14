Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить
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Дамаск, 14 июня. Ожесточенная контратака, проведенная боевиками группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) по направлениям Шейх Хилал, Итрия, Мабуга заставила силы Сирийской арабской армии (САА) отступить.
Ранее Газета.ру со ссылкой на эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина сообщала, что сирийским войскам нельзя допустить потерю стратегически важных территорий.
* Организация запрещена на территории РФ.
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