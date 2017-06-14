Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить

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Дамаск, 14 июня. Ожесточенная контратака, проведенная боевиками группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) по направлениям Шейх Хилал, Итрия, Мабуга заставила силы Сирийской арабской армии (САА) отступить.

Ранее Газета.ру со ссылкой на эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина сообщала, что сирийским войскам нельзя допустить потерю стратегически важных территорий.

Reports of most violent counter attack by Daesh at Sheikh Hilal, Ithriyah and Mabouga/Sabburah axis , SAA repelling , SyAF and RuAF sorties pic.twitter.com/fQvsoRsMRT — Salaar Ali (@Elly_Ammar) June 13, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.