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Новости Сирии
Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить
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Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить

3:21  14 Июня 2017
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Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить

Дамаск, 14 июня. Ожесточенная контратака, проведенная боевиками группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) по направлениям Шейх Хилал, Итрия, Мабуга заставила силы Сирийской арабской армии (САА) отступить.

Ранее Газета.ру со ссылкой на эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина сообщала, что сирийским войскам нельзя допустить потерю стратегически важных территорий.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Новикова
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