Стоун: Фильм о Путине является призывом к миру

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Нью-Йорк, 14 июня. Голливудский режиссер Оливер Стоун заявил, что созданный им документальный фильм «Интервью с Путиным» стал не только рассказом о российском президенте Владимире Путине как о политическом деятеле, но и призывом к миру.

Стоун отметил, что в настоящее время Россия находится в окружении, так как везде вокруг нее располагаются базы НАТО, а США продвигают свои ядерные силы все ближе к Москве.

Он подчеркнул, что сама идея вновь попытаться испытать Россию на прочность вызывает у него страх.

Кинодеятель добавил, что США продолжают развивать свои вооруженные силы и данная милитаризация может обернуться экологической или даже ядерной катастрофой. При этом, по его мнению, это происходит из-за жадности и жажды денег.

Также он рассказал, что четырехчасовой фильм сделан был для того, чтобы показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте.

Кроме того, режиссер признал, что его удивила четкость и последовательность собеседника.

Подытоживая впечатления от встреч с российским главой, Стоун признал, что испытывает к нему чувство уважения, поскольку он понимает, каковы истинные интересы России.

«По происхождению и воспитанию он истинный сын России», — резюмировал режиссер.