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Путин показал Стоуну портрет своего отца
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Путин показал Стоуну портрет своего отца

2:50  14 Июня 2017
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Путин показал Стоуну портрет своего отца

Вашингтон, 14 мая. Российский президент Владимир Путин провел американского режиссера Оливера Стоуна по своим кабинетам, а также показал ему портрет своего отца.

Показывая режиссеру свой кабинет, Путин указал, что в советское время он был больше, так как там не было одной из стен.

Стоун спросил: «Это то место, где вы работаете?». Путин по-английски ответил «да».

Во второй части кабинета Путин показал гостю портрет молодого моряка.

«Это мой отец, в Севастополе, в Крыму, он служил в военном флоте», – рассказал Стоуну по-английски Путин.

 

#путин #стоун
Антон Зарубин
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