Путин напомнил, что у России большой опыт преодоления межэтнических проблем

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Вашингтон, 14 июня. Россия в состоянии легко преодолеть различные проблемы межэтнических и межрелигиозных отношений, благодаря своему огромному историческому опыту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин подчеркнул, что межэтнические отношения являются «тонкой субстанцией». Но, по его словам, у России есть преимущество в виде огромного исторического опыта.

Российский президент напомнил, что в странах Европы и США люди с другой религией являются в основном иммигрантами. «У нас - нет. Они - россияне, это их родина, и другой родины у них нет», – заявил Путин.

Путин отметил, что Россия изначально складывалась, как многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором за тысячу лет сформировалась определенная культура отношений.