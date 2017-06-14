Американские ученые рассказали о пользе стресса для молодежи

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Лос-Анджелес, 14 июня. Специалисты из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе заявили, что стресс оказывает положительное влияние на здоровье молодых людей.

По словам ученых, родители не должны пытаться облегчить жизнь своим детям, ведь стресс необходим для полноценного развития организма.

Для того, чтобы сделать данный вывод ученые проанализировали уровень содержания гормона стресса кортизола в различных условиях. Участниками эксперимента стали подростки, живущие в различных условиях и имеющие различное состояние здоровья.

Оказалось, что подростки, которые испытывали сильный стресс, были гораздо крепче физически и не болели.

Ранее Газета.ру сообщала, что стресс, который испытывает женщина во время беременности, может негативно отразиться на здоровье ребенка.