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Политика
Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире
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Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире

2:20  14 Июня 2017  /обновлено: 2:36  14 Июня 2017
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Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире

Вашингтон, 14 июня. Попытки нарушения ядерного баланса в мире являются большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин во время интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил важность ядерного баланса в мире. По его словам, в момент разработки ядерного оружия, Советский союз использовал не только знания и опыт отечественных и иностранных ученых, но и «огромное количество информации из Соединенных Штатов».

Российский президент напомнил о супругах Розенберг, которые были казнены по обвинению в передаче информации о ядерном оружии Советскому Союзу. По словам Путина, Розенберги передавали информацию СССР осознано – чтобы покончить с монополией на ядерное оружие в мире и создать «ядерный баланс».

#путин #стоун
Антон Зарубин
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