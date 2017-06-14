Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире

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Вашингтон, 14 июня. Попытки нарушения ядерного баланса в мире являются большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин во время интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил важность ядерного баланса в мире. По его словам, в момент разработки ядерного оружия, Советский союз использовал не только знания и опыт отечественных и иностранных ученых, но и «огромное количество информации из Соединенных Штатов».

Российский президент напомнил о супругах Розенберг, которые были казнены по обвинению в передаче информации о ядерном оружии Советскому Союзу. По словам Путина, Розенберги передавали информацию СССР осознано – чтобы покончить с монополией на ядерное оружие в мире и создать «ядерный баланс».