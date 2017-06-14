Стоун обнаружил на столе Путина книгу своего авторства

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Нью-Йорк, 14 июня. Американский режиссер Оливер Стоун обнаружил на столе российского президента Владимира Путина книгу своего авторства «Нерассказанная история США».

Стоун был приятно удивлен, обнаружив на столе российского лидера свою книгу по истории США.

Эту находку режиссер совершил, когда Путин показывал ему свой рабочий кабинет. Сначала он продемонстрировал Стоун первую часть кабинета, где президент проводит встречи. Затем они прошли через вторую комнату, где российский президент извинился за «небольшой беспорядок», и попали в третью часть кабинета, где Путин, по его словам, работает с документами. На рабочем столе, где лежали несколько газет, Стоун увидел свою книгу «Нерассказанная история США».