Московские СПИД-центры начнут прием иногородних пациентов

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Москва, 14 июня. Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что иногородние пациенты смогут получать лечение в столичных СПИД-центрах.

Сообщается, что пациенты из других городов смогут прикрепиться к московскому Федеральному научно-методическому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и получать там антиретровирусные препараты.

Отмечается, что порядок процедуры согласован с Министерством здравоохранения РФ.

«Всем им предлагается выбор: встать на учет в территориальный центр, по месту постоянной регистрации, либо в московский», — пояснили в пресс-службе.