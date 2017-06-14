Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Московские СПИД-центры начнут прием иногородних пациентов
Triangle Created with Sketch.

Московские СПИД-центры начнут прием иногородних пациентов

2:21  14 Июня 2017
294

Московские СПИД-центры начнут прием иногородних пациентов

Москва, 14 июня. Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что иногородние пациенты смогут получать лечение в столичных СПИД-центрах.

Сообщается, что пациенты из других городов смогут прикрепиться к московскому Федеральному научно-методическому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и получать там антиретровирусные препараты.

Отмечается, что порядок процедуры согласован с Министерством здравоохранения РФ.Московские СПИД-центры начнут прием иногородних пациентов

 «Всем им предлагается выбор: встать на учет в территориальный центр, по месту постоянной регистрации, либо в московский», — пояснили в пресс-службе.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть