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Политика
Сирия: снайпер ИГИЛ убил девять бойцов СДА в Ракке
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Сирия: снайпер ИГИЛ убил девять бойцов СДА в Ракке

1:54  14 Июня 2017
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Сирия: снайпер ИГИЛ убил девять бойцов СДА в Ракке

Дамаск, 13 июня. «Сирийская демократическая армия» ведет бои против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Ракке с переменным успехом.

Об этом пишет Syrian War Daily. По данным издания, СДА уничтожают боевиков в районе Аль-Сина. В районах Романия и Аль-Джизра снайпер ИГ* убил девять бойцов СДА. В западной части Ракки столкновения продолжаются в промышленных районах. На юго-западе Ракки «Демократические силы Сирии»  захватили деревню Аль-Сахель.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» заняла поле Арак, ИГ отбило позиции САА к северо-западу от Пальмиры. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #ракка #сда
Алия Садыкова
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