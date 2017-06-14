Сирия: снайпер ИГИЛ убил девять бойцов СДА в Ракке

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Дамаск, 13 июня. «Сирийская демократическая армия» ведет бои против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Ракке с переменным успехом.

Об этом пишет Syrian War Daily. По данным издания, СДА уничтожают боевиков в районе Аль-Сина. В районах Романия и Аль-Джизра снайпер ИГ* убил девять бойцов СДА. В западной части Ракки столкновения продолжаются в промышленных районах. На юго-западе Ракки «Демократические силы Сирии» захватили деревню Аль-Сахель.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» заняла поле Арак, ИГ отбило позиции САА к северо-западу от Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.