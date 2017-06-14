Видеозапись единственного реального боя Брюса Ли набрала более 8 млн просмотров

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Санкт-Петербург, 14 июня. Видео, на котором запечатлен единственный реальный поединок Брюса Ли по правилам MMA, набрало на Youtube более 8 миллионов просмотров.

Запись боя была выложен на канал Bruce Lee Central, пишет «Газета.ru».

Описание под видео гласит, что Брюс Ли проводит бой с одним из своих лучших студентов Тедом Вонгом.Оба бойца носят защиту, так как им запрещено вести бой без нее.

Напомним, что американский и гонконгский актер Брюс Ли стал популяризатором китайских боевых искусств на Западе благодаря своим запоминающимся ролям в боевиках. Брюс Ли скончался в 1973 году в возрасте 32 лет при не вполне выясненных обстоятельствах.