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Видеозапись единственного реального боя Брюса Ли набрала более 8 млн просмотров
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Видеозапись единственного реального боя Брюса Ли набрала более 8 млн просмотров

1:41  14 Июня 2017  /обновлено: 1:49  14 Июня 2017
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Видеозапись единственного реального боя Брюса Ли набрала более 8 млн просмотров

Санкт-Петербург, 14 июня. Видео, на котором запечатлен единственный реальный поединок Брюса Ли по правилам  MMA, набрало на Youtube более 8 миллионов просмотров.

Запись боя была выложен на канал Bruce Lee Central, пишет «Газета.ru».

Описание под видео гласит, что Брюс Ли проводит бой с одним из своих лучших студентов Тедом Вонгом.Оба бойца носят защиту, так как им запрещено вести бой без нее.

Напомним, что американский и гонконгский актер Брюс Ли стал популяризатором китайских боевых искусств на Западе благодаря своим запоминающимся ролям в боевиках. Брюс Ли скончался  в 1973 году в возрасте 32 лет при не вполне выясненных обстоятельствах.

 

#брюсли
Антон Зарубин
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