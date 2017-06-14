Путин подтвердил, что в России третий год наблюдается естественный прирост населения

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Вашингтон, 14 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране уже третий год наблюдается естественный прирост населения. Кроме того, он подтвердил, что Россия смогла преодолеть сокращение русского населения.

Об этом Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Данный отрывок был опубликован в преддверии показа второй серии документального фильма Стоуна «Интервью Путина».

Стоун напомнил Путин о сокращении этнического русского населения в России. В ответ Путин заверил Стоуна, что России удалось преодолеть эту проблему.

«У нас третий год подряд уже естественный прирост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения», – отметил Путин.